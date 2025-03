Reviravolta: deputada do PT deve assumir vice-presidência da Alba

Petistas defendem nome de Fátima Nunes - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) deve ter uma nova reviravolta nos próximos dias: o nome da deputada estadual Fátima Nunes (PT), hoje na suplência da Mesa Diretora, pode ter seu nome indicado para ocupar a 1ª vice-presidência da Casa.

A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com deputados da base aliada e do PT. Embora a indicação não tenha ocorrido de forma oficial, a tendência é que os petistas avancem na ideia nos próximos dias.

"Ainda não foi discutido. A gente está começando com Ivana, de fato, agora", destacou um deputado estadual do PT, sob condição de anonimato. Outro parlamentar petista confirmou que Fátima deve ser o nome indicado, já que a expectativa é que o cargo fique com a sigla.

"Ela é suplente. Então, é claro que ela está à disposição e deve ser a indicada. Ela aceita", pontuou a fonte. O mesmo deputado negou que tenha acontecido uma reunião oficial entre a bancada da legenda, e descartou a hipótese de convocar uma 'eleição tampão' para a vaga.

Caso Fátima assuma a 1ª vice-presidência, a Alba terá pela primeira vez uma dobradinha formada por mulheres no comando da Casa. Atualmente, o legislativo está sob a gestão da deputada Ivana Bastos (PSD).

Entenda o imbróglio

A 1ª vice-presidência da Alba está vaga desde que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o afastamento definitivo de Adolfo Menezes (PSD) do comando do legislativo. Eleita para o posto, Ivana Bastos foi alçada presidente, deixando a segunda cadeira mais importante da Casa sem um titular.

Nos últimos dias, os deputados cogitaram uma eleição tampão para o cargo, com a possibilidade de indicar Rosemberg (PT), líder do governo Jerônimo Rodrigues (PT), mas o cenário foi descartado.