Lula diz ter escolhido "mulher bonita" para melhorar articulação

Lula diz ter escolhido mulher bonita para articulação - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira, 12, ter escolhido uma "mulher bonita" para fortalecer a articulação do Palácio do Planalto, ao se referir à nomeação de Gleisi Hoffmann (PT) para o Ministério da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

A declaração ocorreu em agenda com os presidentes da Câmara e Senado, Hugo Motta (Republicanos) e Davi Alcolumbre (União Brasil). Lula reforçou ainda o desejo de manter uma boa relação com o Congresso Nacional.

"É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa que quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês", disparou Lula.

Gleisi assumiu a SRI no começo da semana, substituindo Alexandre Padilha, agora ministro da Saúde. A mudança é uma tentativa do Planalto de melhorar o diálogo com o Congresso Nacional.