Bolsonaro afirma que será candidato à Presidência em 2026

- Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar, mesmo diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o deixa ineligível, que será candidato à Presidência da República na eleição de 2026.

O anúncio foi feito durante um encontro com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o primeiro desde que a suspensão de contato entre os dois imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi revogada.

“Por enquanto, sou candidato. Os outros candidatos, aí você vê Gusttavo Lima, Caiado, Zema. Eles têm seus partidos, poxa. Eu acho até que seria bom cada partido lançar seu candidato e, no segundo turno, os partidos se unissem para apoiar os dois que passaram para o segundo turno. Seria a melhor coisa a fazer”, afirmou Bolsonaro.

O ex-presidente disse ainda que a decisão é natural diante do seu "capital político" e que por isso não faria sentido anunciar apoio a uma outra candidatura neste momento.

“Por que alguns me acusam que eu tenho que abrir mão do meu capital para apoiar alguém? Eu não tenho que abrir mão. Vou esperar o momento certo.Tenho uma experiência que ninguém tem. Eu peguei uma pandemia e uma guerra e entreguei no azul o governo", pontuou.