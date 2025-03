Urach recebe 'Oscar' simbólico e fãs sugerem papel como Michelle Bolsonaro - Foto: Reprodução / Instagram | José Cruz / Agência Brasil

Andressa Urach compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 12, imagens em que posa com uma estatueta inspirada no Oscar, enviada por um seguidor. A influenciadora celebrou o presente e interagiu com os fãs, que sugeriram um filme sobre sua vida e indicaram atrizes para interpretá-la

Nos comentários, um pedido chamou atenção: um seguidor sugeriu que Urach interpretasse Michelle Bolsonaro. Outros internautas indicaram nomes como Letícia Colin e Deborah Secco para um possível papel no suposto filme 'Ímola'.

