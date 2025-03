Fim da briga? Suposto 4º filho de Gugu é alvo de decisão de herdeiros

Ricardo Rocha segue em briga com família de Gugu - Foto: Reprodução | Record

A família de Gugu Liberato (1959-2019) decidiu tomar uma atitude contra o homem que diz ser filho do apresentador. Os advogados dos herdeiros oficiais do famoso acusam Ricardo Rocha de "má-fé".

Segundo informações do colunista Gabriel Perline, a família do comunicador resolveu agir e agora está processando o empresário, que tenta provar que Gugu não é filho de Maria do Céu e pede a exumação do corpo.

O colunista explicou a decisão dos advogados dos familiares: "Eles dizem: 'Olha, você já brincou muito e não dá para aguentar mais essas brincadeiras. A gente vai reformular tudo isso'".

A defesa dos filhos de Gugu criticaram a acusação de Rocha sobre a mãe do famoso. "Tudo isso não passa de um devaneio, fantasia e delírio", esclareceu o jornalista.

Em processo, segundo o colunista, os advogados pontuam que, "em nenhum momento, ele levantou a hipótese de que Maria do Céu não fosse a mãe de Gugu".

Mais cedo, Ricardo Rocha compartilhou em rede social um desabafo enigmático com seus seguidores. "Vocês não sabem como eu queria poder falar tudo… mas tudo mesmo, na hora certa", escreveu Ricardo, acompanhado de uma foto.

A declaração, que gerou curiosidade entre os internautas, foi associada ao momento difícil vivido pelo comerciante, que busca justiça após afirmar que é filho do falecido apresentador, falecido em 2019.