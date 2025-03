Suposto filho de Gugu faz denúncia e promete ação: "Falar tudo"

A defesa de Ricardo Rocha entrou com um pedido na Justiça para a exumação do corpo de Gugu - Foto: Reprodução | Instagram, Record

Ricardo Rocha, que afirma ser filho do apresentador Gugu Liberato, voltou a se manifestar nas redes sociais sobre sua persistente luta judicial para ser reconhecido como herdeiro. Em uma postagem publicada na noite de segunda-feira, 10, ele compartilhou um desabafo enigmático com seus seguidores.

"Vocês não sabem como eu queria poder falar tudo… mas tudo mesmo, na hora certa", escreveu Ricardo, acompanhado de uma foto. A declaração, que gerou curiosidade entre os internautas, foi associada ao momento difícil vivido pelo comerciante, que busca justiça após afirmar que é filho do falecido apresentador, falecido em 2019.

Ricardo já realizou um teste de DNA, mas o exame deu resultado negativo para o vínculo com Gugu. Contudo, ele questiona a validade do teste, sugerindo que o mesmo pode não ter sido confiável. O comerciante levanta ainda a hipótese de que Maria do Céu, mãe do apresentador, possa não ser sua genitora biológica, o que adiciona um novo elemento à complexa batalha legal.



A defesa de Ricardo Rocha entrou com um pedido na Justiça para a exumação do corpo de Gugu, visando a realização de novos exames que possam confirmar a possível filiação.