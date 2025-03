Suposto 4º filho de Gugu surge com família e fala de polêmica

Ricardo Rocha briga por herança de Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha, que diz ser um dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), segue na briga pela herança do apresentador e voltou a chamar atenção com uma publicação em rede social. O comerciante surgiu com a família nos stories do seu Instagram.

O empresário do ramo automotivo apareceu com a família em uma casa. Ele ainda fez questão de comentar: “Não é sobre o que, e sim sobre com quem”.

“Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Tenha um ótimo dia!”, acrescentou Ricardo Rocha, nos stories do seu perfil.

A aparição com a família aconteceu semanas depois dele pedir a exumação do corpo de Gugu para que seja feito um novo teste de DNA com ele. A defesa de Rocha alega que Maria do Céu pode não ser a mão biológica do apresentador.

Ao site Bebê & Mamãe, Ricardo Rocha declarou que não pode comentar o assunto, mas declarou que as teorias de seus advogados e o pedido na Justiça foram divulgadas de forma imprópria.

“Eles estão divulgando coisas que eles conseguiram de forma imprópria. Não posso falar nada. Infelizmente! Bem que eu queria muito”, declarou.