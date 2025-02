Homem que diz ser filho de Gugu mostra mãe pela 1ª vez após DNA

Ricardo Rocha apareceu com a mãe após DNA envolvendo Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Record

A polêmica envolvendo a herança de Gugu Liberato (1959-2019) chegou ao fim, mas o homem que diz ser filho do apresentador continua rendendo. Ricardo Rocha publicou pela primeira vez uma foto com a sua mãe.

Leia Mais:

>>> Thiago Salvático visita túmulo de Gugu e é alvo de atitude de herdeiro

>>> Herdeiros de Gugu ameaçam homem que diz ser filho do famoso

>>> Thiago Salvático vai a túmulo de Gugu e revela relação com herdeiro

O empresário apareceu na imagem ao lado de sua mãe após ter saído o resultado do teste de DNA sobre a possibilidade da paternidade do famoso.

Em clique, Ricardo surgiu abraçado com a sua mãe Otacília Gomes na varanda do seu apartamento. Ele colocou ao fundo, nos stories, a música “Pais e filhos” do Legião Urbana.

O suposto filho de Gugu fez a publicação pouco tempo depois que veio à tona do resultado do exame de DNA, que ele fez junto com a família do apresentador. Foram dois testes de DNA entre Ricardo e a mãe de Liberato, Dona Maria do Céu, de 95 anos, mas ambos apontaram que Ricardo não é filho dele.

Confira a foto: