Thiago Salvático visita túmulo de Gugu e é alvo de atitude de herdeiro

Thiago Salvático mostrou visita a túmulo de Gugu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Thiago Salvático, que garante que viveu um relacionamento de nove anos com Gugu Liberato, compartilhou uma foto tirada durante a visita ao túmulo do apresentador, que morreu em 2019.

O chef de cozinha reagiu a perguntas de internautas no Instagram e declarou que costuma visitar o túmulo do famoso quando vem ao Brasil.

"Sim, sempre", falou Salvático, que ainda compartilhou uma imagem no cemitério onde o corpo do apresentador foi enterrado, no Morumbi, São Paulo.

Thiago Salvático também reagiu a um perfil do Instagram que questionou se ele tem contato com alguém da família de Gugu.

"No WhatsApp ainda aparece as fotos deles. Não devem ter me bloqueado. O único que me bloqueou nos comentários, até hoje não sei o motivo, aliás, foi o João", garantiu o chef, fazendo referência a João Liberato, primogênito do apresentador.