Ex de Gugu, Thiago Salvático se emociona após acordo: "Me faz chorar"

Thiago e Gugu

Após cinco anos de disputas judiciais pela herança de Gugu Liberato, falecido em 2019, a família do apresentador finalmente chegou a um acordo sobre a divisão dos R$ 1,4 bilhão deixados por ele. Thiago Salvático, chef de cozinha que busca oficialmente reconhecer sua relação com Gugu, também é parte dessa história. Ele revelou que ficou emocionado ao ver o ex-enteado de Gugu, João Liberato, usando uma camisa que ele havia dado ao apresentador na Turquia e ao reconhecer o local da entrevista.

"Fiquei feliz com o acordo entre os irmãos. Fiquei ainda mais tocado ao ver o João usando a camisa que dei ao Gugu. Esse escritório era nosso espaço, onde passávamos muito tempo juntos... Lembranças que me fazem chorar. Espero que todos sejam felizes e que logo isso se resolva", disse Thiago, após ver a entrevista de João no "Fantástico", na casa de Gugu.

Até 2020, o relacionamento de Gugu e Thiago não era público, mas o chef entrou com uma ação para reconhecer a união estável. Depois de desistir do processo, ele voltou a lutar pelo reconhecimento. Em janeiro deste ano, a Justiça entendeu que, apesar das provas, como fotos e mensagens, o relacionamento não poderia ser reconhecido, pois nunca foi exposto publicamente. Thiago segue buscando a oficialização.

"Thiago aguarda a apelação com confiança, para que seu pedido de união estável com Gugu seja analisado e a família Liberato seja chamada a se manifestar. O maior obstáculo foi a extinção prematura da ação, sem permitir defesa ou provas. O Judiciário precisa garantir que Thiago tenha o direito de apresentar provas sobre sua união com Gugu", disse a nota enviada ao jornal Extra. O processo segue em segredo de Justiça.

Thiago explicou que nunca teve intenção de expor o relacionamento publicamente, pois sempre foi discreto. Ele e Gugu temiam as consequências dessa exposição, mas viveram uma "trajetória linda" durante os oito anos juntos.

"Todas as famílias merecem proteção do Estado. Gugu tinha uma família fora dos padrões tradicionais e também merecia respeito. A união homoafetiva não pode ser tratada da mesma forma que a heteroafetiva, especialmente no que diz respeito à sua divulgação pública. Gugu, sendo uma pessoa reservada, optou por manter o relacionamento em um círculo íntimo de amigos e familiares", finalizou a nota.