Família de Gugu chega a acordo por herança e decisão surpreende

Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, sua família finalmente chegou a um acordo sobre a divisão de sua herança, avaliada em R$ 1,4 bilhão. O acordo põe fim a uma longa disputa judicial que dividiu a família e revelou detalhes íntimos da vida do apresentador.

Gugu faleceu em novembro de 2019, após um trágico acidente doméstico em Orlando, nos Estados Unidos. Em seu testamento, ele destinou 75% de seu patrimônio para seus três filhos: João Augusto, que na época tinha 18 anos, e as gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos. Os 25% restantes foram divididos entre seus cinco sobrinhos. Sua irmã, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante.

Entretanto, a mãe dos filhos de Gugu, Rose Miriam di Matteo, não foi mencionada no testamento, o que desencadeou uma batalha judicial. Rose entrou com uma ação para o reconhecimento de união estável com o apresentador, o que lhe garantiria 50% de seus bens.

A disputa se intensificou ainda mais quando o chef de cozinha Thiago Salvático também reivindicou uma união estável com Gugu. Embora ele tenha desistido dessa ação, tempos depois, iniciou um novo processo sobre o mesmo tema.

"Achava que tudo seria muito tranquilo, que a gente ia fazer a divisão dos bens conversando (...) a família ficou meio dividida na época. Eu tinha opiniões diferentes das minhas irmãs e da minha mãe, e ficou um clima ruim, né", disse João Augusto ao Fantástico.

Rose Miriam também decidiu renunciar ao processo em agosto de 2024, afirmando que não precisava provar nada a ninguém sobre seu relacionamento com Gugu.

"Foi muito difícil. Meu pai era uma pessoa super discreta, ele não se envolvia em polêmicas e foi muito triste para mim ver tudo aquilo saindo na mídia", completou João durante a reportagem.