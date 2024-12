Globo e SBT farão transmissão juntas para momento especial; entenda

Globo e SBT estarão juntas no domingo - Foto: Divulgação | Globo e SBT

A Globo fará um momento inédito neste domingo (15). A emissora terá uma transmissão conjunta com o SBT para prestar homenagem a Silvio Santos (1930-2024) durante o Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

De acordo com informações do site NaTelinha, a premiação será ao vivo e receberá Patrícia Abravanel, uma das herdeiras do comunicador.

Esta será a primeira vez que as emissoras estarão juntas com o mesmo sinal sem ser em uma ação comercial. Há 21 anos, Fausto Silva e Gugu Liberato (1959-2019) dividiram a tela para uma campanha especial.

A participação de uma herdeira do SBT no palco de um programa da Globo também é inédita. Ela ocorrerá depois de uma intensa batalha de Luciano Huck.