Raul Gil reage após fim de programa no SBT: “Vida vai continuar”

O apresentador Raul Gil se pronunciou na tarde desta sexta-feira, 6, após a direção do SBT tirar seu programa da grade. O artista disse que não está preocupado com o futuro e que a vida vai continuar mesmo fora dos estúdios do SBT.

“Meu colegas, meus fãs, meus patrocinadores. Programa Raul Gil está fora do SBT”, sacramentou o apresentador em um depoimento em seu perfil no Instagram. “14 anos. Ganhei dinheiro lá, era sócio. Silvio Santos me colocou como sócio. E durante esses 14 anos ganhei tanto dinheiro que não tô preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar”, ressaltou.

Em seguida, ele afirmou que Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual diretora do SBT, resolveu fazer “mudanças” na emissora, colocando fim ao Programa Raul Gil. O artista, no entanto, desejou sorte à empresária. “A Daniela [Beyruti] deu uma pequena mudança no SBT. Então eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz nas suas novas contratações”.

E seguida, Raul Gil comentou que a idade também pesou. “A gente tá fora, mas de repente volta. Eu voltei pro SBT três vezes, pra Record, três vezes, pra Band, duas vezes, então… Agora é uma questão de idade também né? Mas tudo bem. Programa Raul Gil descobriu muita gente, revelou tanta gente e levou muitas palavras de conforto às pessoas”, encerrou.

Aos 86 anos, Raul Gil tem 60 deles dedicados dedicados ao rádio e à televisão