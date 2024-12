Filho de Andressa Urach estreia em plataforma adulta; namorada o apoia

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Arthur Urach, filho da famosa influenciadora Andressa Urach, começa sua trajetória como criador de conteúdo adulto nesta segunda-feira, 9. Aos 19 anos, o jovem, que também atua como DJ e influenciador digital em São Paulo pretende usar o famoso sobrenome para alavancar a carreira.

Antes de anunciar oficialmente o novo projeto, Arthur conversou com sua namorada, a DJ Gabi Ayala, garantindo que sua decisão tivesse o apoio dela.

“Pedi autorização da Gabi porque ela é muito importante na minha vida. Não tomaria essa decisão sem consultá-la. Sou monogâmico”, destacou. Apesar do receio inicial, Gabi agora apoia totalmente o influenciador.

Arthur planeja se destacar explorando sua criatividade e autenticidade. “Quero criar algo diferente e me desafiar. Estou aberto ao que for interessante e criativo”, afirmou. Ele também entende o peso do sobrenome Urach, mas enxerga a fama como uma oportunidade. “Não me preocupo com as críticas. Quanto mais falam, mais ganho. Atenção é uma moeda poderosa”, explicou.

O conteúdo que Arthur irá disponibilizar na plataforma ainda é um mistério. Ele prefere manter o suspense para aumentar a curiosidade de seus seguidores. “Deixo o público descobrir. Gosto de surpreender e criar conexões sem gerar expectativas prévias”, concluiu.