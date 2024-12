Andressa Urach surpreende ao revelar faturamento milionário: “Top 1”

Urach debochou de outras produtoras de conteúdo adulto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach fez uma publicação no Instagram nesta sexta-feira, 6, celebrando o fato de ter sido a “recordista” de faturamento em 2024 na plataforma da Privacy.

A ex-Fazenda revelou o faturamento de R$ 6,5 milhões. “Podem falar o que quiserem da minha vida pessoal, mas contra os meus resultados, sobre o meu foco na carreira profissional, ninguém pode falar nada”, afirmou.

Urach aproveitou para debochar de outras produtoras de conteúdo adulto. “Acho engraçado que muitas dizem que são as top 1... Mas estão há muitos anos na plataforma para chegarem próximo do meu resultado... Ninguém bateu o recorde da mamãe em tão pouco tempo de plataforma. Desculpe, colega... mas a mamãe é a top 1 histórica em faturamento em tão pouco tempo”, disparou.

Dirigida pelo próprio filho, Arthur, a modelo chegou a produzir conteúdo com oito homens, com um ex-namorado e fez intervenções no corpo para aprimorar seu conteúdo +18. Além disso, recentemente, ela revelou proposta do pai para gravação e desafiou o ator pornô Kid Bengala para uma parceria.