Namorado de Andressa Urach alfineta a ex da atual: “Roubei”

Andressa Urach causou – mais uma vez — ao assumir um novo relacionamento logo após trair a ex-namorada, Mari Ávila, que usou as redes sociais para expor a criadora de conteúdo adulto. A ex-Fazenda não perdeu tempo e logo engatou um romance com o modelo Cassiano França, conhecido como Kylian Cria.

Ele, que também é produtor de conteúdo para maiores de dezoito anos, e inclusive já gravou com Urach, postou uma indireta para Mari em um story do Instagram, nessa quinta-feira, 5.

“Roubei sua namorada e ela ainda tatuou meu nome”, escreveu o rapaz em um vídeo. “Alguns pontinhos aí na cartola”, completou na legenda.

Tatuagem de casal

Em uma atitude ousada, Andressa Urach e Cassiano França comemoraram o primeiro dia de namoro tatuando os nomes um do outro nos braços. A influenciadora registrou “Cassiano” em sua pele, enquanto o criador de conteúdo erótico tatuou “Andressa Urach” no mesmo local. O gesto, compartilhado nas redes sociais na última quarta-feira, 4, surpreendeu seus seguidores.

Em um vídeo publicado por Andressa no Instagram, a criadora de conteúdo adulto exibiu sua felicidade e fez uma brincadeira sobre o relacionamento: “Até que o CAPs nos separe!”, disse, em referência aos Centros de Atenção Psicossocial, arrancando gargalhadas dos seguidores. Ela aproveitou para se declarar: “Mamãe apaixonou. O pai tem nome: Cassiano”.

Cassiano também demonstrou seu carinho por Andressa nas redes sociais. Em um vídeo, ele não poupou elogios à parceira, ressaltando suas qualidades: “Ela tem seus dons”, afirmou. Nos comentários, Andressa retribuiu o afeto com uma resposta cheia de paixão: “Seu gostoso”.

Apesar de Andressa admitir ser ciumenta, Cassiano tranquilizou seus seguidores ao garantir que sua rotina profissional, incluindo a produção de conteúdo erótico, continuará sem mudanças, o que não parece afetar o relacionamento.

Traição, desabafo e aliança de R$ 20 mil

A ex-namorada de Urach, Mari Ávila, usou as redes sociais para contar que foi traída. A produtora de conteúdo assumiu o romance com a modelo, usando anéis de compromisso que custaram cerca de R$ 20 mil.

“Eu falei que se ela ficasse interessada por outra pessoa era só abrir o jogo e ela me escondeu. Fiquei sabendo disso [novo namoro] na internet. Não é justo. Eu tentei entregar o meu melhor e recebi isso em troca. Eu não quero mais ninguém nunca mais”, disse ela aos prantos.

Além disso, a também produtora de conteúdo adulto questionou os internautas o que havia feito de errado para o relacionamento desandar. “É muita ridicularização. Não é justo. As alianças estão aqui comigo e ela não teve o mínimo de respeito. Eu estava fazendo de tudo, cuidando dela, alianças de mais de R$ 20 mil e ela não valorizou o mínimo. Vou jogar essa merda fora”.

A relação de Mari Ávila e Andressa Urach, que havia sido assumida publicamente há cerca de três semanas, teve um fim abrupto. No dia 4 de dezembro, ela confirmou seu novo relacionamento com o influenciador Kylian por meio de uma postagem no Instagram.