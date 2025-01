Herdeiros de Gugu ameaçam homem que diz ser filho do famoso

Ricardo Rocha ainda tenta reverter situação - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ricardo Rocha, que diz ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), não pensa em desistir do processo, mesmo após o exame de DNA ter dado negativo. No entanto, depois da sua decisão, os herdeiros legítimos o ameaçaram.

Segundo informações da revista Veja, o comerciante não se contentou com o resultado do exame e já solicitou um novo DNA de contraprova. Ele ainda pediu as certidões de nascimento de Gugu e Aparecida e uma audiência de reconciliação com os herdeiros. A Justiça ignorou as demandas do empresário.

A partir disso, de acordo com a publicação, os verdadeiros descendentes ameaçam processar Ricardo Rocha por má-fé e litigância. Se for condenado em possível ação dos filhos de Gugu Liberato, ele terá que pagar 10% do espólio de 1,4 bilhão do apresentador.

Nas últimos semanas, a longa briga familiar pela herança do famoso chegou ao fim. Isso ocorreu depois do resultado do exame de DNA e também pelo fato de que Rose Miriam desistiu de mover a ação para selar a paz com os filhos.

Portanto, se manteve o que foi deixado por Gugu no testamento, beneficiando os três filhos, João Augusto, Sofia e Mariana, com 75% de seus bens. Os 25% restantes do espólio foram direcionados aos sobrinhos.