Após polêmica com morte de Gugu, Rodrigo Faro perde ação contra Globo

- Foto: Reprodução | Instagram

A coisa não está nada fácil para o ex-apresentador da TV Record, Rodrigo Faro. Após a saída surpreendente da emissora, Faro também foi derrotado em uma ação judicial contra o Grupo Globo. A informação é da coluna Fábia Oliveira , do Metrópoles.

Leia Mais:

>> Cristiano Lôbo é o novo secretário de Cultura de Feira de Santana

>> Soteropolitanos vencem 36ª edição do Troféu HQMIX

A ação judicial movida contra a Globo teria relação direta com outra polêmica em que o ex-apresentador do programa Hora do Faro. Em 2019, logo após a morte de Gugu Liberato, Rodrigo foi flagrado pelas câmeras questionando números referentes ao Ibope do programa especial em homenagem ao colega. Claro, o ocorrido gerou uma grande repercussão e críticas.

Pouco depois, o Extra, que pertence à editora Globo, publicou uma matéria que narrava a polêmica sobre a morte. O apresentador, por sua vez, decidiu processar o Grupo Globo, alegando que este seria o detentor do site. Faro pediu a exclusão imediata do texto, além de R$ 15 mil em indenizações.

No último dia 17, Faro foi derrotado. Um dos motivos seria um equívoco do ex-apresentador. o Grupo Globo deixou a ação, ao comprovar que, na verdade, a Editora Globo é quem é a detentora do Extra.Além disso, a juíza do caso associou a atuação da Editora Globo ao respeito a um Estado Democrático de Direito, ou seja, considerando proteção à liberdade de imprensa. A magistrada também não reconheceu abuso ou descuido na notícia veiculada.