Soteropolitanos vencem 36ª edição do Troféu HQMIX

Fábula sobre herói negro premia Anderson Shon e Daniel Cesart - Foto: Divulgação

O “Oscar” nacional das histórias em quadrinhos respingou na Bahia. O livro Estados Unidos da África, dos baianos Anderson Shon, 36, e Daniel Cesart, 42, foi o vencedor da categoria Publicação Independente Edição Única, da 36ª edição do Troféu HQMIX, realizada agora em dezembro na capital paulista.

Escrita pelo poeta, quadrinista e educador soteropolitano Anderson Shon, a HQ gira em torno do Rei Bantu, super-herói negro camaronês que sonha em ver o continente africano unido, pacífico e livre.

Mas não adianta Bantu ser tão poderoso e a África ainda sofrer com a colonização moderna. Para acabar com isso, o herói resolve unificar o continente, transformá-lo na maior nação de todos os tempos e nomeá-lo de Estados Unidos da África.

Para Anderson, prêmios são recortes de visões artísticas e até meio pessoais: “Mas isso não me furta de levantar esse troféu e percebê-lo como uma coroação dos 11 anos de dedicação à literatura. Conseguir ganhar esse prêmio com uma narrativa protagonizada por um homem com a minha pele, meu cabelo, meu nariz, torna tudo ainda mais especial”.

Ele lembra que há poucas narrativas da cultura pop em que o continente africano é o cenário principal. “Se a África é o berço da geometria, da filosofia, da matemática, do papel, então posso acreditar que de lá vieram os super-heróis também. Ela deveria ser retratada em narrativas mais pop. Creio que estou fazendo a minha parte dentro desse objetivo maior”, diz.

Com ilustração do artista visual, e também soteropolitano, Daniel Cesart – que levou duas estatuetas no HQMIX, já que abocanhou também a de Novo Talento - Desenhista –, Estados Unidos da África tem ainda como propósito contar a história de um continente unificado, trazendo representatividade e crítica social.

“Mas olhando com mais atenção e afinco. É um trabalho que fala sobre o coletivo, sobre união. Sobre trazer heróis fantásticos e possíveis dentro de narrativas reais e mostrar que todas, todes e todos podem contar histórias”, ressalta Cesart.

Narrativas invisibilizadas

A premiação recebeu mais de 600 trabalhos e produções realizadas em 2023 na área dos quadrinhos no Brasil. Os ganhadores levaram para casa o troféu Muriel, personagem da cartunista Laerte, que foi convidada a produzir a arte da estatueta, representando a transição de gênero de ambas as mulheres: criadora e criatura.

Daniel conta que ser premiado no HQMIX é a realização de um sonho. “São anos consumindo quadrinhos, escrevendo, desenhando, estudando, sem achar que estava pronto, até que na primeira obra, teve esse reconhecimento, essa premiação. É o começo de uma jornada que evitei por muito tempo”.

Ele diz que seu principal objetivo é contar histórias do meio em que vive, sobretudo aquelas que não são devidamente valorizadas e conhecidas. “Narrativas que até então eram preteridas ou invisibilizadas, tachadas como literatura regional. Além disso, quero ajudar outras e outros artistas a darem vida a suas obras, estendendo a mão, da mesma forma que me estenderam um dia”, arremata o desenhista.

Já para Anderson Shon, o foco é criar um imaginário positivo com representações africanas. “Quero que crianças negras vejam meus personagens e se sintam felizes ao ver que seus cabelos estão lá, seus sorrisos se parecem. Quero que percebam a escravização moderna da qual ainda somos vítimas. Meu trabalho serve pra sorrir e refletir. Essa é minha obrigação como autor negro”.

Lá em Luanda

Antes da premiação, em novembro deste ano, Estados Unidos da África foi lançado em Luanda, na África, local onde se passa a história. Durante o tempo em que ficaram por lá, Shon e Cesart promoveram ações educativas e expositivas.

Anderson revela que não imaginava que o projeto fosse chegar tão longe. Ele diz que era um sonho poder lançar o quadrinho no continente africano e criar uma conexão com a cultura de lá.

E já que a parceria vingou e tem rendido bons frutos, muita criatividade e sinergia, Daniel avisa: “Vamos voltar com novos projetos e o próximo capítulo do Estados Unidos da África”. Aguardemos, pois. Quem sabe não virão novos prêmios a reboque?

Para quem é de Salvador, a HQ pode ser adquirida através dos perfis de Instagram de Anderson e Daniel, ou em alguma loja da livraria LDM. Quem for de outro estado, pode comprar pelo site da editora Bebel Books: bebelbooks.com.br.