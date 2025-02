Suposto 4º filho de Gugu tem vitória e é detonado por defesa de herdeiras

Ricardo Rocha ainda diz ser filho de Gugu - Foto: Reprodução | Record

A briga pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) segue ganhando novos desdobramentos. A defesa das filhas do apresentador decidiu reagir contra Ricardo Rocha, que diz ser um dos herdeiros dele e conseguiu reabrir o caso.

O comerciante teve vitória na Justiça após dois resultados negativos no exame de DNA sobre a paternidade de Gugu. Ele conseguiu a reabertura do caso depois que apresentou a informação que Gugu não é o filho de Maria do Céu.

Rocha agora está solicitando nos tribunais a exumação do corpo do comunicador para um novo exame. Diante da reviravolta jurídica, o advogado que representa as gêmeas, Nelson Willians, chamou Ricardo de "oportunista".

Ao jornal Extra, o advogado também declarou "que a insistência nessa tese infundada configura uma tentativa desleal de tumultuar o processo". Segundo Wilians, "não há mais espaço para complacência, e qualquer nova investida jurídica leviana será rigorosamente combatida".

"Dois testes de DNA, realizados por laboratórios conceituados, confirmaram que Ricardo Rocha não é filho do apresentador, tornando sua alegação completamente descabida do ponto de vista jurídico e científico", acrescentou Nelson Willians.