Corpo de Gugu pode ser exumado? Suposto 4º filho inicia nova polêmica

Ricardo Rocha está na briga por herança de Gugu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ricardo Rocha, que diz ser um dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), conseguiu na Justiça autorização para que o caso envolvendo a família do comunicador fosse reaberto. O comerciante está pedindo a exumação do corpo após dizer que Maria do Céu não é a mãe do apresentador, que morreu em 2019.

A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Perline, no A Tarde é Sua, que declarou que os advogados do suposto filho do Gugu apontam que a nova tese pode ter acarretado no resultado negativo do teste de DNA feito para comprovar a paternidade.

Na argumentação, a defesa ressalta que a senhora teria apenas registrado o apresentador.

O suposto filho do famoso também contratou um perito especialista em genética, que teria analisado os testes e comprovado que Ricardo Rocha teria mais de 90% de compatibilidade com a família de Gugu.

O comerciante, portante, pede que o corpo do apresentador seja exumado para a realização de um novo exame de DNA utilizando o material genético do próprio apresentador. A Justiça pediu para que a família se manifeste sobre o caso.