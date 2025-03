Fim da briga por herança? Suposto 4º filho de Gugu relata dificuldades

Ricardo Rocha ainda diz ser filho de Gugu - Foto: Reprodução | Record

O homem que diz ser um dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), Ricardo Rocha, voltou a usar as redes sociais para desabafar sobre momentos difíceis. Enquanto briga na Justiça para tentar comprovar ser herdeiro do famoso, o comerciante falou do "pior momento".

Ricardo compartilhou uma foto na sua concessionária e declarou: “No seu pior momento foi Deus que esteve ao seu lado, foi o único que enxugou suas lágrimas, o único amigo que você tinha para conversar”.

“Faça de Deus seu único e verdadeiro amigo. Tantos nos piores dias da sua vida quanto nos melhores”, disse ainda o empresário. O homem também escreveu que precisava voltar a trabalhar porque “os boletos não esperam”.

Ricardo Rocha afirma ser filho do apresentador e o teste de DNA já foi realizado. O resultado deu negativo, mas o homem fala da possibilidade de Maria do Céu não ser a mãe de Gugu.

Os advogados dele, inclusive, estão tentando realizar a exumação do corpo do apresentador para provar que ele é o pai biológico de Ricardo.