Letícia Spiller assume novo relacionamento; conheça o "boy"

Letícia Spiller e Franclim Mendes da Silva - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A atriz Letícia Spiller, de 51 anos, assumiu o relacionamento com Franclim Mendes da Silva nessa terça-feira, 11. Na pré-estreia do filme ‘Maré Alta’ no Rio de Janeiro, ela chegou acompanhada do rapaz e afirmou, ao Gshow, que o seu “coração tem dono” e que está “muito feliz”.

Essa não foi a primeira aparição pública dos pombinhos. Os dois foram vistos juntos num camarote na Sapucaí durante o Carnaval, mas na ocasião Letícia evitou definir a relação: “Gente, eram só uns amigos que vieram... Não vou falar nada e vou deixar vocês verem tudo. Faz tempo que eu não fico solteira na vida. Então, estou curtindo a minha ‘solteirice’”, disse.

Quem é Franclim Mendes da Silva?

O novo amor de Letícia Spiller é português está no Brasil pela primeira vez. Franclim não tem previsão de retorno à Europa. Além da Marquês de Sapucaí, ele também curtiu o bloco Cacique de Ramos no Rio. O rapaz já morou em outros países de clima tropical, como o México.

Na pré-estreia, o rapaz se declarou para Letícia. “Ela é o pacote completo: ainda mais linda por dentro que por fora”, disse.

A atriz se separou do músico uruguaio Pablo Vares, com quem teve uma relação de sete anos, no final de 2023. Esse é o primeiro relacionamento de Letícia Spiller após o divórcio. Depois, teve um breve romance com o ex-BBB Nizam Hayek, mas os dois não chegaram a namorar.