Eduardo Costa sofre derrota na justiça após polêmica com Fernanda Lima

Eduardo Costa e Fernanda Lima - Foto: Divulgação

Uma polêmica que teve início em 2018 após Eduardo Costa chamar Fernanda Lima de “imbecil” ganhou mais um capítulo. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o cantor tem tentado se livrar de uma condenação à prestação de serviços comunitários depois que a apresentadora entrou com um processo contra ele.

No dia 20 de fevereiro deste ano, um habeas corpus com pedido liminar foi apresentado em favor do sertanejo. O artista insistiu nos pontos levantados em um recurso apresentado um dia antes. De acordo com a coluna, Eduardo Costa chamou de absurda a ordem de prestar os serviços no Rio de Janeiro, uma vez que mora em Minas Gerais.

Além disso, ele falou que a pena afetará uma frenética agenda de shows, comprometendo a sua subsistência e a de sua família. O cantor disse, também, que a pena de serviços pode ser facilmente substituída pelo pagamento financeiro, em pecúnia.

Liminarmente, ele pretende que a ordem de começar os trabalhos seja paralisada enquanto seu recurso anterior não é julgado. O artista deseja cumprir eventualmente os serviços em Minas Gerais. O objetivo final, no entanto, segue na mudança da pena.

Habeas corpus negado

Eduardo Costa sofreu uma derrota no caso. Isso porque o pedido liminar feito em habeas corpus por ele foi negado. A magistrada afirmou que a escolha pelos serviços comunitários foi correta, além de frisar que os trabalhos não irão impactar na agenda do artista.

A juíza ressaltou que o local de cumprimento dos trabalhos é no Rio e não pode ser alterado. Ela também desmentiu o argumento do cantor de que não teria ciência da ordem para iniciar os trabalhos comunitários. A magistrada chegou a pontuar que o oficial de Justiça comunicou, inclusive, o advogado do artista a respeito do cumprimento da pena.

Relembre a polêmica

Eduardo Costa foi processado por Fernanda Lima, em 2018, após chamar a apresentadora de “imbecil” por causa de discurso feito no extinto programa Amor e Sexo, da TV Globo. O cantor foi condenado a prestar serviços comunitários em fevereiro de 2022.

Em setembro de 2024, o artista foi dado como intimado. Dois meses depois, foi constatado que ele não se manifestou na ação e não existiam sinais do cumprimento dos tais trabalhos comunitários.

O MPRJ pediu que os trabalhos comunitários sejam substituídos por prisão.