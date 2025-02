Fernanda Lima pediu prisão de Eduardo Costa? Artista quebra o silêncio

Eduardo Costa e Fernanda Lima enfrentam polêmica desde 2018 - Foto: Divulgação

A equipe de Fernanda Lima afirmou, em nota, que a atriz não tem envolvimento com a solicitação que chegou ao Ministério Público e que pode levar o cantor Eduardo Costa à prisão. A manifestação aconteceu nesta quinta-feira, 6.

O episódio que pode levar Eduardo Costa à prisão aconteceu em 2018, quando ele fez uma publicação no Instagram criticando o programa Amor & Sexo, apresentado por Fernanda Lima, que abordou temas como luta das mulheres contra o machismo, o racismo e a homofobia.

Na época, o cantor disse que a atração era “esquerdista, destinado a bandidos e maconheiros” e sugeriu que os telespectadores sabotaram o programa, além de ter ofendido a apresentadora ao chamá-la de “imbecil”.

Em 2023, Eduardo Costa foi condenado a pagar R$70 mil para a apresentadora, que acionou a Justiça após o ocorrido. O cantor ainda foi condenado a prestar serviços comunitários em fevereiro de 2022. Já em setembro de 2024, o artista foi dado como intimado, e aguarda desde então o cumprimento de sua pena.

Dois meses depois, foi constatado que ele não só não se manifestou na ação, como também que não existiam sinais do cumprimento dos trabalhos comunitários. Assim, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que os trabalhos comunitários sejam substituídos por uma pena restritiva de liberdade, no regime aberto à pena de prisão.

A equipe de Fernanda esclareceu também que não há nenhuma ordem de prisão contra Eduardo e que apenas registrou uma intimação para que ele explique o motivo de não ter cumprido a decisão judicial. “Reforçamos que Fernanda Lima não tem qualquer envolvimento com a solicitação da Justiça”, conclui.