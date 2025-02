Voo de brasileiros deportados dos EUA chega a Fortaleza nesta sexta

Aeronáutica vai disponibilizar uma aeronave para levar os brasileiros até Belo Horizonte - Foto: Gov AM | Divulgação

O voo com os brasileiros deportados dos Estados Unidos chega nesta sexta-feira (7) e será acompanhado, em tempo real, por um grupo de trabalho formado por integrantes do Itamaraty; do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Polícia Federal; da Embaixada Norte Americana em Brasília; e do Serviço de Imigração dos Estados Unidos.

Segundo nota oficial enviada pelo Ministério da Justiça, o embarque vai ser em Alexandria, cidade do estado de Luisiana; e será acompanhado por um diplomata brasileiro do Consulado-Geral em Houston. O pouso será em Fortaleza, no Ceará, para reduzir o tempo total de viagem. O avião deve chegar à tarde, depois de rápida escala em Porto Rico.

A Aeronáutica vai disponibilizar uma aeronave para levar os brasileiros até Belo Horizonte. Nos dois aeroportos, haverá um posto de apoio para receber os repatriados e acelerar o processo migratório.

Segundo o governo, as medidas foram tomadas com base na experiência de repatriações anteriores. A ideia é oferecer suporte imediato, assegurando dignidade e assistência integral.