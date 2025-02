Advogado e piloto: saiba quem são as vítimas de queda de avião em SP

Piloto Gustavo Medeiros e o dono da aeronave, Márcio Carpena - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, deixou duas pessoas mortas. As vítimas fatais foram identificadas como Márcio Louzada Carpena, e o piloto Gustavo Medeiros foram identificados como as vítimas fatais do acidente.

Márcio Carpena, dono da aeronave, era advogado em Porto Alegre e estava indo para a capital gaúcha. Pouco antes do acidente, ele postou um vídeo do avião taxiando na pista do Campo de Marte. Ele também era professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio Grande do Sul desde 2002 e pai de três filhos.

O avião foi fabricado no ano de 1981 e foi comprado pela empresa em nome do advogado no dia 11 de dezembro de 2024. Ele chegou a compartilhar a conquista em suas redes sociais.

Gustavo era piloto há mais de 10 anos. Em seu perfil no LinkedIn, o profissional informava formação em Ciências Aeronáuticas pela PUCRS, em 2002, e bacharelado em Administração, em 2006. Perfil também indica que trabalhou entre 2011 e 2021 na Azul, onde ficou por 6 anos como copiloto, 4 anos como comandante ATR e 3 anos como instrutor de rota.

Acidente:

Duas pessoas morreram em uma aeronave que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura da Praça José Vieira Mesquita, no Jardim das Perdizes, zona oeste de São Paulo. Os corpos carbonizados foram retirados do avião. A queda ocorreu por volta das 7h20. O fogo foi controlado em 30 minutos.

Além deles, outras pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre eles, um motociclista. Eles foram atingidos por destroços da aeronave no momento da queda. Um ônibus foi atingido por parte do fogo da aeronave.