Duas pessoas são atingidas por raio em praia do litoral

Duas pessoas foram atingidas por um raio durante uma tempestade na Praia Grande, no litoral de São Paulo. O incidente aconteceu nesta quarta-feira, 6.

As imagens que viralizaram na internet mostram ao menos uma das vítimas caída no chão após a descarga elétrica atingir o carrinho de um ambulante. As vítimas foram socorridas conscientes pelo Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um pronto socorro local.

A prefeitura de Praia Grande informou que tem agido “Distribuindo panfletos e orientando via redes sociais, o órgão orienta que as pessoas procurem um local coberto e seguro em caso de tempestades com raios o mais rapidamente possível”, afirma o texto.

As duas vítimas foram encaminhadas para o Complexo Hospitalar Irmã Dulce, onde passaram por atendimento e já receberam alta.