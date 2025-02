Vídeo: casal é sequestrado e morto por grupo de falsos policiais civis

As vítimas foram identificadas como Alex Bruno Silva dos Santos, de 28 anos, e Maria Letícia Sousa da Silva, de 26 anos - Foto: Arquivo pessoal

Um grupo de criminosos disfarçados de policiais civis invadiram um apartamento e levaram no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, na madrugada desta quarta-feira, 4. Em seguida, o casal foi encontrados morto em Igarassu, na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco.

As vítimas, natural de Pernambuco, foram identificadas como Alex Bruno Silva dos Santos, de 28 anos, e Maria Letícia Sousa da Silva, de 26 anos. De acordo com a administração do prédio, eles moravam nesse apartamento no bairro de Mangabeira desde julho de 2024.

O homem e a mulher foram encontrados com várias marcas de tiros. Segundo a Polícia Civil da Paraíba, levantamentos preliminares mostram que as vítimas têm ligação com o crime em Pernambuco e estavam se escondendo na Paraíba.

O homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Já a investigação do sequestro está sob responsabilidade da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba (Draco).