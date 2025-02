Suspeito de matar policial influencer a tiros morre em confronto com a PM

O caso foi registrado como homicídio no 72ºDP (Vila Penteado), que solicitou a realização de perícia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O suspeito de matar o PM Rafael Rodrigues Novais foi morto na tarde desta quinta-feira, 6, pela Polícia Militar em uma suposta troca de tiros. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

Segundo a pasta, ele atirou contra policiais militares durante a abordagem e os agentes revidaram. O suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado como homicídio no 72ºDP (Vila Penteado), que solicitou a realização de perícia. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado para prosseguir com as investigações do caso.

Mais cedo, a pasta divulgou que diligências estavam em andamento para encontrar o autor do assassinato.