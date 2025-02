Técnico de enfermagem esfaqueia funcionário do RH ao ser demitido

Funcionários acionaram a PM após ataque do colega - Foto: Agência Brasil

Um técnico de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Vila Buarque, foi preso na segunda-feira, 3, após esfaquear um funcionário do setor de recursos humanos. Ele ainda passou por audiência de custódia na terça-feira, 4, e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Francisco Lima de Queiroz, de 47 anos, foi informado de que seria desligado por justa causa, após suspeita de furtar pertences de pacientes da unidade de saúde. O técnico negou o furto. Ele disse em depoimento que teve um surto e se arrependeu de ter comedido o ataque contra o trabalhador do RH.

A vítima foi socorrida e passou por cirurgia na própria Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A gestão da unidade informou que "a vítima está estável e sob tratamento médico adequado".

O homem esfaqueado, um analista de recursos humanos de 56 anos, tinha participado do processo de investigação interna contra Francisco.

Sobre o caso

O técnico de enfermagem invadiu a sala do analista de recursos humanos, no começo da tarde, invadiu a sala do analista de recursos humanos, fechou a porta e tirou uma faca da cintura. Em seguida, ele atacou a vítima.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por outros funcionários. Os policiais algemaram Francisco e apreenderam a faca usada no crime. O caso, registrado como tentativa de homicídio, segue em investigação pela Polícia Civil.