Criminosas do PCC e CV são presas por tortura, homicídios e tráfico

Ambas estão na mira da Justiça por suas ações criminosas - Foto: Ilustrativa/Arquivo/Agência Brasil

Duas figuras do crime organizado tiveram seus esquemas descobertos pela polícia. Angelina Custódio da Silva, mais conhecida pelo apelido de 'Angelina Jolie' do crime, e Lúcia Gabriela Rodrigues Bandeira, conhecida como 'Dama do Crime', agora estão presas depois que operações policiais desarticularam suas redes criminosas.

Angelina vai ao tribunal no dia 13 de março, junto com cinco comparsas, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura, lesão corporal e associação criminosa, segundo informações do portal Metrópoles.

Investigações apontam que ela teria comandado a tortura e o assassinato de Edna Soares Cordeiro em Pacajus (CE), acusando a vítima de postar conteúdos que favoreciam a facção rival Guardiões do Estado (GDE). A irmã de Edna, uma adolescente grávida, também sofreu tortura, mas foi liberada.

Angelina Custódio da Silva | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Já a 'Dama do Crime', apontada como chefe do tráfico no Tocantins, fazia a intermediação entre os traficantes locais e os líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo. De acordo com o g1, seu grupo foi alvo da operação Asfixia, deflagrada na terça-feira, 4, depois que a Polícia Civil descobriu que a quadrilha movimentou cerca de R$ 20 milhões nos últimos dois anos.

Lúcia Gabriela Rodrigues Bandeira | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Porém essa não foi a primeira vez que a Dama foi presa. Em julho de 2024, a mulher já tinha sido presa com mais de R$ 300 mil em drogas, mas conseguiu um habeas corpus alegando que era a única responsável pelo filho pequeno. Após ser solta, ela postou na internet, debochando da situação. E, pouco tempo depois, voltou para a prisão.

Agora, além de receber mais um mandado de prisão preventiva, ainda teve os bens bloqueados pela Justiça. As investigações mostraram que o esquema de Lúcia era profissional, atuando como uma verdadeira empresa, com setores de gerência, transporte, finanças e vendas.