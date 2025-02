Casal de criminosos tenta fugir da polícia, troca tiros e acaba preso

O veículo estava com a placa adulterada - Foto: Reprodução / ASCOM

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi baleado na noite desta terça-feira, 4, no bairro de Narandiba, em Salvador. Segundo informações dos policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), Luan Capinam, de 32 anos, estava dirigindo um carro roubado e teria se envolvido em uma troca de tiros com policiais. O veículo estava com a placa adulterada.

De acordo com a Polícia Civil, o homem não obedeceu à ordem de parada e efetuou disparos de arma de fogo contra os investigadores. “Houve confronto e Luan ficou ferido, sendo socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde está custodiado”.

Uma mulher de 36 anos, que estava no veículo com Luan, também foi autuada em flagrante. Eles vão responder pelos crimes de resistência, receptação, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com numeração suprimida e duas munições. No interior do veículo, foram encontradas 30 porções de cocaína, 36 pinos da mesma droga, 63 pinos de crack e 104 porções de maconha.