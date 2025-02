Suspeito de matar morador de rua em Salvador é preso em estação do metrô

Ilustrativa - Foto: Divulgação | SSP

Um homem suspeito de matar Robson Oliveira da Silva, morador de rua, em Salvador teve o mandado de prisão temporária cumprido na segunda-feira (3), numa Estação de Metrô no centro de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, na segunda-feira, 3.

O crime ocorreu no dia 12 de dezembro de 2024. De acordo com as investigações realizadas pela unidade especializada, a vítima era morador de rua e se desentendeu com outro homem na frente de um estabelecimento. A identidade do suspeito não foi revelada.

“A dupla estava brigando, se agrediu com pedradas, e o autor, que era segurança do local, reclamou, mas não foi atendido. Ele discutiu com os homens, sacou uma arma e atirou na vítima”, explicou o titular da unidade especializada, delegado Ademar Tanner.

Logo após o crime, intimações, oitivas e diligências foram realizadas por equipes da 3ª DH/BTS, que estavam apurando o caso. “Concluímos o relatório de investigação e representamos pela prisão do suspeito, decretada pelo 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri”, informou Tanner.

Com o comprimento da ordem judicial, o homem foi submetido aos exames de lesões e está à disposição do Poder Judiciário.