Operação causa prejuízo de R$ 6 milhões a crime organizado

Investigados responderão por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro - Foto: Divulgação / PF (foto ilustrativa)

A Operação Web Scrap, da Polícia Civil de São Paulo, desmantelou uma associação criminosa que aplicava golpes em consumidores em todo o Brasil. O prejuízo ao crime organizado, com a ação deflagrada nesta quinta-feira, 6, é de cerca de R$ 6 milhões. O esquema funcionava por meio da criação de sites falsos de venda de peças de veículos. Depois de atrair compradores e receber o pagamento, o grupo não entregava o produto anunciado.

Foram cumpridos 21 mandados judiciais, em Mauá, Praia Grande, Santo André e São Paulo, e três investigados estão presos. Foram bloqueados/desindexados cinco sites e apreendidos equipamentos eletrônicos, documentos e valores obtidos de forma ilícita. Os investigados responderão por crimes como estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A ação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab). O nome Web Scrap faz referência ao tipo de fraude investigada, por meio da qual o grupo criminoso oferecia peças usadas de veículos por meio de sites falsos.