Mãe e filha morrem em deslizamento de terra

A enfermeira Maria da Conceição Braz de Melo, 51 anos, e a filha dela, a estudante de fisioterapia Nikolle Keli Melo de Souza, 23, morreram na madrugada desta quinta-feira (06), após a casa delas ser atingida por um deslizamento de terra. Mãe e filha dormiam, quando a barreira desceu e atingiu o imóvel, que ficava na Rua Córrego da Bica, no bairro do Passarinho, na Zona Norte do Recife, em Pernambuco.

Ao G1, Tatiane Brás, sobrinha e prima de Maria da Conceição e Nikolle, lamentou as mortes. "É muito difícil, porque não foi só uma vida. Foram duas. Uma vida já importa, imagine duas", disse a moça.

Além de mãe e filha, mais cinco pessoas morreram, nos últimos dois dias, por conta das fortes chuvas que vem atinguindo o Grande Recife. A maioria da vítimas moravam na capital de Pernambuco. São elas:

Valdomiro Simões da Silva Neto, 18, que morreu após sofrer um choque elétrico ao encostar na estrutura de uma casa abandonada. Ele voltava do trabalho com o pai, na tarde da quarta-feira (05).

Juan Pablo da Silva Melo, 21, encontrado submerso numa área alagada na Rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, com suspeita de choque elétrico.

Um homem, que ainda não foi identificado, encontrado próximo à estação do metrô Santa Luzia, no bairro da Estância, na Zona Oeste do Recife.

André Fernandes da Silva Campêlo, 43, encontrado na ponte do bairro da Vila da Fábrica, em Camaragibe.

Myriam Vitória Amorim da Silva, 24, também vítima de choque elétrico, na Avenida Antônio Cabral de Souza, bairro de Nossa Senhora da Conceição, em Paulista.