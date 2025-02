Pedófilo que se vestia de personagem de 'As Branquelas' é preso

Investigado era estudante de odontologia e foi preso em Manaus (AM) - Foto: Reprodução

Um estudante de odontologia, conhecido como Victor Philip Nogueira Farias, 24 anos, foi preso em Manaus (AM), na última terça-feira, 7, suspeito de cometer pedofilia e falsificar a identidade ao se fantasiar para chamar atenção e atrair vítimas. A informação é do Portal Metrópoles.

O suspeito que costumava se vestir como um dos personagens principais do filme de comédia americano As Branquelas, foi detido por ação desencadeada pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) na terça-feira, 4, na Operação Branquelas.

Segundo a PCAM, a apuração começou há sete meses, quando o celular do investigado foi encontrado em grande avenida de Manaus. Após a identificação de que Victo Philip era dono do celular, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) solicitou à Justiça a quebra do sigilo telefônico.

Os investigadores encontraram mais de 40 vídeos contendo pornografia infantil, durante a perícia.

Alguns prints de conversas do investigado mostram como ele agia para conseguir conteúdos pornográficos de crianças e adolescentes. No celular do suspeito, também foram encontrados aplicativos com apologia a cultos satânicos.

Os agentes encontraram alguns materiais usados pelo universitário, como peruca, aparelhos celulares e dois notebooks, durante o mandado de busca e apreensão. Ele foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil.

A delegada Juliana Tuma, da DPCA, confirmou que o estudante armazenava os conteúdos pornográficos, além de compartilhar e disponibilizar em troca de mensagens com conteúdos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes.

O homem responderá pelo armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.