VÍDEO: motorista de ônibus se desespera ao contar sobre queda de avião

A aeronave caiu por volta das 07h20 - Foto: Reprodução/TV Globo

O motorista do ônibus atingido pelo avião que caiu na manhã desta sexta-feira, 7, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, caiu no choro ao tentar explicar o ocorrido. Um vídeo mostra ele sendo abordado por uma mulher que estava no ponto de ônibus no momento da queda. Em prantos, ele apenas afirmou: “Não sei o que aconteceu, só sei que salvei todo mundo”.

Um passageiro que também estava dentro do veículo, de nome Rafael Mendes da Silva, contou em detalhes o ocorrido por volta das 07h18 da manhã, quando ocorreu a queda do avião que matou ao menos duas pessoas. As informações são do g1.

“Começamos a quebrar os vidros, desesperados, um ajudando o outro. Uma mulher ficou desmaiada lá dentro. Nós arrancamos a porta do ônibus para ajudar ela... Nós pulamos e deitamos no chão pra não pegar em ninguém e foi explodindo o ônibus. Começou explodir do nada”, completou Rafael.

Veja vídeo:

Acidente:

Duas pessoas morreram em uma aeronave que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na altura da Praça José Vieira Mesquita, no Jardim das Perdizes, zona oeste de São Paulo. Os corpos carbonizados foram retirados do avião. A queda ocorreu por volta das 7h20. O fogo foi controlado em 30 minutos.

Além deles, outras pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre eles, um motociclista. Eles foram atingidos por destroços da aeronave no momento da queda. Um ônibus foi atingido por parte do fogo da aeronave.