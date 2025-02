Aeronave que caiu em SP foi comprada há dois meses

Avião é um King Air F90 de dois motores - Foto: Reprodução | Redes Socias

A aeronave que caiu no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7, em que duas pessoas morreram e pelo menos seis feridos, foi comprada há dois meses. O avião atingiu um ônibus que passava pela avenida Marquês de São Vicente.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião foi comprado pela empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas Empreendimentos, em 11 de dezembro. A empresa tem como sócios Márcio Louzada Carpena e Maria da Graça Paz Louzado.

O avião é um King Air F90 de dois motores, matrícula PS-FEM, com capacidade para oito ocupantes. A aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte por volta das 7h15, com destino ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Segundo o RAB, a aeronave estava habilitada para voar.