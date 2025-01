Eduardo Costa revela como está relação com Leonardo após polêmica

Leonardo e Eduardo Costa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Eduardo Costa fez uma revelação sobre a relação dele com Leonardo depois que uma briga desencadeada durante uma live, em 2020, acarretou o fim de uma bem-sucedida parceria entre ambos, que formavam o projeto “Cabaré”.

Leia também:

>> Lei antibaixaria? Empresário de pagodeiros destaca falta de incentivos

>> Pôr do Som: licenciamento tem início e evento pode acontecer na Barra

>> Venda de ingressos de System of a Down no Brasil inicia nesta quinta

Desde então, os cantores nunca mais haviam tocado no assunto de retornar ao projeto, mas um vídeo um vídeo divulgado pelo canal ‘Sertanejado’ no dia 13 dezembro Eduardo fez um comentário sobre o assunto.

O sertanejo disse que “Leonardo é uma espécie de irmão mais velho” dele. “A gente está afastado, o Leonardo tem as coisas pra fazer dele, eu tenho as minhas. Isso não tira a minha admiração”, iniciou ele.

Eduardo Costa continuou: “O Projeto Cabaré, ele não existe mais pra mim. Ele foi um projeto grandioso que eu amei fazer. Porque eu fui o produtor artístico, musical, junto com o Romário e com o Leandro, dos dois projetos. É um projeto que eu não quero mexer nunca mais, pra que ele tenha essa marca”.

Na oportunidade, o artista comentou sobre a possibilidade de um novo projeto ao lado de Leonardo. “E acho que a gente pode fazer outro, sei lá, se um dia tiver oportunidade. Eu nunca falo nunca”, disse.

E ele completou: “Tipo assim, eu não quero fazer, mas com o Leonardo, sei lá, um dia fazer um outro projeto, outra coisa. Até porque tem que diferenciar, a gente pode fazer, nunca teve isso. Mas o Leonardo era muito fácil. Primeiro, porque eu conheço o repertório dele inteiro, conheço as manias que ele tem cantando. E fora os besterol, né? Porque ele põe a bola na marca do pênalti e eu chutava”.