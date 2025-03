Após perfume e maquiagem, família Bolsonaro lança marca de capacete

Bolsonaro sem capacete em motociata ao lado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas - Foto: Anderson Riedel | PR

A família Bolsonaro (PL) vem expandindo os seus negócios, e desta vez, mira a venda do capacete de grafeno. A novidade será lançada nesta terça-feira, 11, em uma feira de motocicletas em São Paulo.

A empresa, batizada de “Bravo Grafeno”, está sob o comando do próprio Jair Bolsonaro e do senador Flávio (PL-RJ), filho “01” do ex-mandatário, e outras três pessoas, que não tiveram o nome revelado.

O capital social declarado para o empreendimento é de R$ 100 mil e tem como atividade principal o "comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas".

Veja

Nova marca da família Bolsonaro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Promotor de diversas motociatas, durante a sua passagem pelo governo federal, o ex-presidente rejeita o uso do equipamento e desfilava pelas ruas na motocicleta sem capacete.

Outros empreendimentos

Este não é o primeiro negócio envolvendo a família do ex-presidente. A lista passa por vinhos e kits de maquiagem até cursos voltados para apoiadores na internet.