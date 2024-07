Jair Bolsonaro faz manifestação após tiros em comício de Trump

- Foto: Anna Moneymaker / AFP

Um comício que acontecia na Pensilvânia com o ex-presidente e candidato republicano, neste sabádo, 13, Donald Trump foi paralisado após barulhos similares a tiros serem ouvidos. Em imagens de veículos americanos, é possível ver Trump com sangue no rosto e na orelha.

De acordo com o New York Times, ele foi retirado às pressas do palco e foi escoltado para sua comitiva na cidade rural de Butler. Em seguida o público foi retirado. É possível ver também atirados próximos da área.

Nas redes sociais, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), se manifestou e declarou solidariedade para Trump. “ Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação. Nos veremos na posse”, disse Bolsonaro.