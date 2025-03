Michelle Bolsonaro abre jogo sobre Carlos: "Não quero conviver"

Michelle Bolsonaro não fala com Carlos, filho '02' do ex-presidente - Foto: Rafael Carvalho | PR

A relação conflituosa entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o seu enteado Carlos, vereador do Rio de Janeiro, vive os seus momentos de 'trégua'. A mulher do ex-presidente da República diz que “perdoou” os conflitos com o filho ‘02’ e detalha se o mantém em seu ciclo de convivência.

“A gente não se fala, mas eu fui uma intercessora do Carlos. Mas eu respeito porque o Jair teve dois relacionamentos e não deu certo. E ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, e ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tem o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver. Não tenho nenhum problema, o que tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso”, disse Michelle ao jornalista Alexandre Garcia.

Michelle, que se autointitula como evangélica, ainda menciona a Bíblia para falar sobre o não convívio com o filho do marido e diz que não interfere na relação entre Bolsonaro e Carlos.

“Eu não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo. Não proíbo o meu marido jamais de ter relacionamento com ele, mas não consigo conviver. Ele tem a liberdade de ir ver a Júlia, a netinha dele, a hora que quiser. Viajar junto, vão pescar juntos. É o filho dele, eu respeito. Não gostaria que fosse assim, mas ele tem o jeito dele e eu tenho o meu. Algumas coisas eu não concordo e, para não ter problema maior, eu prefiro me afastar”, afirmou.

Michelle e Carlos acumulam diversos desentendimentos, sendo que em 2022, após as eleições presidenciais, a ex-primeira-dama e o seu marido deixaram de se seguir no Instagram. No entanto, o comando das redes sociais do ex-mandatário era controlado pelo filho '02'.