Carlos Bolsonaro quebra o próprio recorde e vence eleições no RJ

Vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente - Foto: © Renan Olaz | CMRJ

Carlos Bolsonaro (PL), se elegeu neste domingo, 6, para o seu sétimo mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele quebrou o próprio recorde e registrou a maior votação da história do Rio de Janeiro. Com 100% das urnas apuradas, Carlos teve 130.480 votos contabilizados. O recorde anterior também era dele, em 2016, quando contabilizou 106.657 votos.

Leia mais:

>>Juliana Araújo é reeleita prefeita de Morro do Chapéu

>>Augusto Castro se torna primeiro prefeito reeleito em Itabuna

>>Gustavo Carmo é eleito prefeito de Alagoinhas

A votação deste domingo no capital fluminense definiu os 51 vereadores que vão compor a Câmara Municipal na legislatura de 2021 a 2025.

Confira a lista dos mais votados:

Carlos Bolsonaro (PL)

Marcio Ribeiro (PSD)

Tainá De Paula (PT)

Carlo Caiado (PSD)

Rafael Aloisio Freitas (PSD)

Marcelo Diniz (PSD)

Rosa Fernandes (PSD)

Leniel Borel (PP)

Felipe Michel (PP)

Joyce Trindade (PSD)

Cesar Maia (PSD)

Junior Da Lucinha (PSD)

Rick Azevedo (Psol)

Helena Vieira (PSD)

Vera Lins (PP)

Diego Vaz (PSD)

Salvino Oliveira (PSD)

Jorge Felippe (PP)

Monica Benicio (Psol)

Felipe Boró (PSD)

Zico (PSD)

Marcio Santos (PV)

Poubel (PL)

Vitor Hugo (MDB)

Talita Galhardo (PSDB)

Welington Dias (PDT)

Tânia Bastos (PR)

Luiz Ramos Filho (PSD)

William Siri (Psol)

Jorge Canella (União)

Willian Coelho (DC)

Átila Nunes (PSD)

Inaldo Silva (PR)

Jair Da Mendes Gomes (PRD)

Pastor Deangeles Percy (PSD)

Flávio Valle (PSD)

Flavio Ganem (Avante)

Thais Ferreira (Psol)

Tatiana Roque (PSB)

Luciana Boiteux (Psol)

Renato Moura (MDB)

Flavio Pato (MDB)

Marcos Dias (Pode)

Dr. Rogerio Amorim (PL)

Paulo Messina (PL)

Fabio Silva (Pode)

Rocal (PSD)

Donato (PSD)

Felipe Pires (PT)

Pedro Duarte (Novo)

Paulo Pinheiro (Psol)