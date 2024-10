Juliana Araújo é reeleita prefeita de Morro do Chapéu

Ela renova o mandato junto com o candidato a vice-prefeito, Vitor Araújo (União Brasil) - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

Com 97,70% das urnas apuradas, a candidata do PDT, Juliana Araújo foi reeleita em Morro do Chapéu no primeiro turno com 70% dos votos válidos, isto é 14.171 das votações, neste domingo, 6.

O segundo colocado na disputa foi Cleová Barreto (PSD), com 29,30%, isto é, 5.931 dos votos. Em seguida, aparece Antonia Souto (PRTB), com 0,70%. Os votos brancos somaram 1,60% e nulos 4,52%.

A pedetista que compõe a coligação “Para o Trabalho Continuar”, composta pelos partidos PDT; União Brasil; Cidadania; PSB; MDB; Solidariedade; PL e PSB, foi reeleita com ampla vantagem ante aos seus adversários.

Perfil de Juliana Araújo

Juliana Araújo (PDT), que assume o seu segundo mandato, e tem como vice-prefeito Vitor Araújo (União Brasil). A prefeita reeleita iniciou a sua vida política no município, localizado na Chapada Diamantina, no Partido Liberal (PL).

