Prefeita de Morro do Chapéu denuncia assédio e invasão de sua casa

Juliana Araújo é candidata à reeleição - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A prefeita de Morro do Chapéu e candidata à reeleição, Juliana Araújo (PDT), denunciou um episódio de assédio sexual sofrido por ela nos últimos dias. A gestora pedetista também relatou ataques recentes durante a campanha, e uma tentativa de invasão à sua residência, que está em construção.

Leia mais

>> PDT confirma: Juliana Araújo disputa reeleição em Morro do Chapéu

>> A TARDE Educação realiza minicursos em Morro do Chapéu

>> Morro do Chapéu tem melhor resultado da história no ensino fundamental

“A coordenação de campanha não vai querer que eu fale aqui, mas vou falar. No dia do piseiro, uma pessoa, a mando da oposição, no total desrespeito a mim como mulher, veio por trás, direto e pegou no meu peito. Essa política baixa que a oposição está fazendo não pode acontecer", desabafou a prefeita.

Em seguida, Juliana Araújo disse ter flagrado um drone sobrevoando sua casa, e garantiu que seus funcionários vão registrar um boletim de ocorrência.

“Me deparei com uma cena que estou fazendo boletim de ocorrência. Tentaram filmar com drone a minha casa, sendo que drone precisa de autorização para funcionar e estavam tentando invadir a minha casa. Meus funcionários vão prestar o BO e isso vai ser elucidado”, disparou Juliana, que ainda fez um apelo para que seus apoiadores não entrem no jogo da político da oposição.

“Hoje temos progresso e respeito por nossa população e não vamos deixar isso acabar. Não entrem no jogo, esse é o meu pedido como candidata, como mulher, como cidadã de Morro do Chapéu e como prefeita. Que Morro do Chapéu continue livre para que a gente alcance voos e coloque Morro do Chapéu nos lugares que você nunca imaginaram, merecemos o melhor, o topo”, declarou.