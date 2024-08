Morro do Chapéu tem melhor resultado da história no ensino fundamental

- Foto: Divulgação/Prefeitura de Morro do Chapéu

O município de Morro do Chapéu conquistou seu melhor resultado da série histórica do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais do ensino fundamental. Os resultados do IDEB 2023 foram divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Educação.

De acordo com os dados, a rede municipal de Morro do Chapéu alcançou nota 4,4, a maior já registrada pela cidade desde que o índice foi iniciado, em 2005. No IDEB 2021, a cidade teve nota de 4,3 nos anos finais do ensino fundamental.

Já nos anos iniciais do ensino fundamental, a rede municipal da cidade conquistou nota de 5,3, atingindo a meta estabelecida pelo MEC. O município teve ainda um crescimento expressivo em relação ao IDEB 2021, quando a nota da cidade foi de 4,6.

A prefeita Juliana Araújo (PDT) comemorou a conquista e ressaltou o trabalho desenvolvido pela gestão para qualificar a educação municipal. "Este resultado histórico é reflexo do esforço de toda a equipe da Educação de Morro do Chapéu para oferecer um ensino de qualidade para nossas crianças e jovens. Investimos muito em infraestrutura e na capacitação dos profissionais da educação, além de material e alimentação escolar de qualidade", disse.

Ela destacou que a prefeitura reformou ou reconstruiu mais de 30 escolas municipais, desde 2021, além de ter reinaugurado o Centro Cultural Professora Judith Arlego, que estava fechado há 14 anos. "Educação é uma poderosa ferramenta de transformação social. Nossas crianças e jovens só terão um futuro melhor por meio da educação. A gente trabalha com essa premissa e por isso colocamos a educação sempre em primeiro lugar", salientou.