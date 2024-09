A TARDE Educação realiza minicursos em Morro do Chapéu

Formação continuada aconteceu na sede da Secretaria de Educação (Seduc) de Morro do Chapéu - Foto: divulgação

O Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, realizou nesta quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29, formações continuadas voltadas para professores e coordenadores do Ensino Fundamental I e II, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Morro do Chapéu, localizada na Chapada Diamantina. O evento aconteceu na sede da Secretaria de Educação (Seduc) do município.

A supervisora técnica dos Anos Iniciais (1º ao 5º) da Seduc, Iara Lima, participou dos minicursos e destacou que ambos os dias superaram as expectativas.

“O primeiro dia foi bem novo, porque é algo que a gente já faz na nossa rede, porém a gente não sabia que levava o nome de Fanzine. Então foi uma atividade bem interessante, o dia foi bem dinâmico, a manhã foi bem leve, e hoje foi bem produtivo que a gente conseguiu construir um jornal da Seduc, com a participação de todos que estavam no momento”, comentou.

| Foto: Reprodução

Segundo Iara, a iniciativa do Programa A TARDE Educação não só promove o conhecimento, mas também traz inovação para o trabalho em sala de aula e impulsiona o desenvolvimento nas escolas.



“A educação só avança com boas parcerias, e essa parceria com o A TARDE Educação com certeza trará excelentes oportunidades educacionais para o nosso município”, ressaltou, acrescentando que a avaliação de todos os participantes foi positiva.

A supervisora ainda observou o interesse dos participantes em continuar com as formações.

“Já perguntaram quando vai ter um novo encontro, um novo momento, porque eles gostaram do conteúdo que foi abordado, da didática que as meninas utilizaram na apresentação do conteúdo. A gente já organizou com os nossos coordenadores que vamos desenvolver o que foi feito nesses dois dias dentro das escolas”, afirmou.

A coordenadora pedagógica do Programa A TARDE Educação, Márcia Firmino, avaliou a realização do minicurso em Morro do Chapéu como uma experiência muito positiva.

“Os professores e coordenadores elogiaram as propostas dos minicursos, considerando-as valiosas e aplicáveis em sala de aula, em contraste com outras formações mais focadas em conteúdo teórico”, explicou.

Ela também destacou a relevância do conteúdo para a educação inclusiva, acrescentando que “os professores se sentiram especialmente identificados com as propostas, pois o conteúdo apresentado é adaptável para incluir alunos com deficiência e neurodivergentes”.

Jéssica Gouveia, pedagoga do Programa, reforçou que a motivação e o entusiasmo dos profissionais para a troca de experiências foram notórios durante as formações, resultando em um ambiente colaborativo.