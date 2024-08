PDT confirma: Juliana Araújo disputa reeleição em Morro do Chapéu

Convenção do PDT confirmou candidatura de Juliana Araújo à reeleição em Morro do Chapéu - Foto: Divulgação

O PDT confirmou na noite desta sexta-feira, 26, em convenção, a candidatura à reeleição da prefeita de Morro do Chapéu, Juliana Araújo. O evento contou com a presença do presidente da sigla na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior, e de diversas outras lideranças políticas, a exemplo do deputado federal Elmar Nascimento (União), que está na disputa para ser o próximo presidente da Câmara.

Além de PDT e União Brasil, a aliança em torno de Juliana envolve outros seis partidos: Cidadania, PSDB, PSB, Solidariedade, PL e MDB. O vice na chapa também vai concorrer à reeleição: Vitor Araújo (União).

"Juliana e Vitor fizeram da Prefeitura de Morro do Chapéu uma referência quando o assunto é gestão pública. Hoje, o município é destaque nacional e orgulha a Bahia. Isso é importante porque sem uma administração responsável, que cuida das finanças com zelo, que não deixa a corrupção entrar, não dá para investir em infraestrutura, em turismo, em desenvolvimento, em geração de emprego e renda", disse Félix.

Em seu discurso, a prefeita agradeceu ao apoio dos parlamentares, do vice e da equipe de trabalho. Ela afirmou que pretende fazer a cidade avançar ainda mais nos próximos quatro anos, com a Prefeitura ajustada. "Queremos dar agora continuidade, de forma ainda mais intensa, a todas as conquistas que já tivemos, com a ajuda dos nossos deputados. Não há espaço para retrocesso em Morro do Chapéu", frisou.

Também estiveram presentes na convenção os deputados federais Leo Prates (PDT), Alex Santana (Republicanos) e Dal Barreto (União) e os deputados estaduais Júnior Nascimento (União) e Pedro Tavares (União).