Pesquisa prevê reeleição histórica de Juliana Araújo em Morro do Chapéu

Uma pesquisa de intenção de voto realizada pelo instituto Ampla, em parceria com o site Política Livre, indica que a prefeita e candidata à reeleição em Morro do Chapéu, Juliana Araújo (PDT), será reeleita no domingo, 6, com uma larga vantagem sobre os adversários.

Segundo o levantamento, Juliana terá uma vitória histórica na cidade sobre seu principal adversário, Cleová Barreto (PSD).

Juliana lidera o levantamento com 75,9% dos votos válidos, contra 22,8% de Cleová Barreto (PSD) e 1,3% de Antônia Souto (PRTB).



A pesquisa trouxe ainda a expectativa de vitória do eleitorado em Morro do Chapéu para o pleito de domingo. Para 77,2% dos entrevistados, Juliana será reeleita. 11,2% acreditam que Cleová será o vencedor e 0,3%, apostam em Antonia Souto.

Juliana também é a candidata menos rejeitada, com 14,9%, ante 33,1% de Cleová e 15,8% de Antônia Souto. Os que não rejeitam nenhum dos candidatos são 31,6% e os que não sabem ou não opinaram, 4,6%.

No total, 587 eleitores foram ouvidos dos dias 1 a 2 de outubro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BA-09440/2024.